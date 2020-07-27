تسريحات شعر نادين نجيم لأجمل إطلالة في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 03:44 مساءً - أصبحت النجمة نادين نجيم إحدى أيقونات الموضة في العالم العربي، فإن كنت ترغبين بـ تسريحة شعر أنيقة وجذابة لعيد الأضحى 2020، سنقدم لك في ما يلي أجمل تسريحات شعر نادين نجيم، لتختاري من بينها ما يعجبك، سواء كنت تمتلكين شعرك طويلاً أو قصيراً.



تسريحة الشعر المبلل

تسريحة الشعر المبلل



إنها إحدى التسريحات العصرية والرائجة جداً، لا سيما بين النجمات، فهي تجمع النعومة والرقي في الوقت نفسه. بالتالي، تعد تسريحة الشعر المبلل خياراً مثالياً لعيد الأضحى، فاعتمديها بأسلوب النجمة نادين نجيم، بحيث يكون شعرك المبلل مسحوباً كله الى الخلف ومنسدلاً على الظهر.



تسريحة الكعكة الفوضوية

تسريحات شعر نادين نجيم

إنها تسريحة كل الفصول، وهي ستمنحك إطلالة مفعمة بالحيوية خلال عيد الأضحى، فاعتمديها على طريقة نادين نجيم، بحيث تلمين شعرك الى الوراء بأسلوب الكعكة، لكن احرصي على عدم المبالغة في شد شعرك، واتركي بعض الخصلات الفوضوية تتطاير على وجهك، لأنها تضفي الحيوية على تسريحتك.

تابعي المزيد: تسريحات ويفي للشعر القصير

Advertisements



تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

تسريحات شعر نادين نجيم

كذلك، تعد تسريحة ذيل الحصان المنخفضة إحدى أجمل التسريحات الناعمة والراقية، وهي تشكل أحد الخيارات الصائبة لإطلالتك في العيد، لذلك لا تترددي في اعتمادها مع الخصل المنسدلة على جانبي الوجه، وذلك باسلوب نادين نجيم. علماً أنها تسريحة مريحة جداً وعملية وبإمكانك تنفيذها في المنزل من دون الاعتماد على مصفف الشعر.



تسريحة الشعر المنسدل

تسريحات شعر نادين نجيم

إن كنت لا تميلين الى تسريحات الشعر المرفوعة، بإمكانك أن تستوحي من نادين نجيم تسريحة الشعر المنسدل، المستقيم أو المموج، فذلك يعود الى رغبتك، واعتمدي معها إما الغرة الجانبية أو النصفية. فهذه التسريحة ستمنحك إطلالة شبابية ناعمة خلال العيد.



تسريحة الكاريه

تسريحات شعر نادين نجيم

أما إذا كنت تعتمدين قصة الكاريه، فإمكانك أن تستوحي من نادين نجيم أجمل التسريحات الأنيقة للشعر الكاريه، من بينها تسريحة الشعر المنسدل بشكل طبيعي مع الغرة الجانبية المموجة، وتسريحة الكاريه المموج مع الفرق النصفي، والتي ستمنحك في العيد طلة مفعمة بالأنوثة.

تابعي المزيد: تسريحات مناسبة للصيف سهلة وسريعة