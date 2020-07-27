خلطات منزلية للشعر المجعد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 03:44 مساءً - صاحبات الشعر المجعد، غالبا ما يعانين من الخصلات الفاقدة الحيوية، وبالتالي من عدم تناسق التموجات ما يجعل الاطلالة على المحك. فحتى وإن اعتنت السيدة او الشابة بملابسها ومكياجها، لن تحصل على اطلالة متكاملة اذا كان شعرها المجعّد غير صحي. مشكلة الشعر المجعد التي يمكن اختصارها بخصلات غير متناسقة، سببها الاساسي فقدان الشعر الرطوبة والفيتامينات اللازمة.

في هذه الحال، غالبا ما تلجأ صاحبات الشعر المجعد الى استخدام رغوة الشعر للحصول على خصلات متناسقة، إنما المشكلة تكمن في ان هذه المستحضرات نفسها غنية بالكحول، ما يفاقم مشكلة الشعر المجعد.



خلطات منزلية سهلة التحضير، تعيد للشعر المجعد ليونته ولمعيته وبالتالي تضمن الحصول على تموّجات صحية:



1. خلطة المايونيز:

خلطة المايونيز



كما سبق ان قلنا، الشعر المجعد يعاني من فقدان الرطوبة وبالتالي فإنه يحتاج الى مكونات، تعيد اليه هذه الرطوبة. لعلّ التفكير في وضع المايونيز على الشعر، يُعتبَر للبعض أمرا مقززا. إنما اذا علمت ما يخبئه المايونيز من فوائد لشعرك، ستعيدين التفكير بموقفك السلبي منه. في وعاء نظيف، ضعي ملعقتين الى ثلاث من المايونيز مع ثلاث قطرات من زيت جوز الهند وزيت الخروع وبيضة. امزجي الخليط جيدا. طبقيه على الشعر. واتركيه مدة نصف ساعة الى 45 دقيقة قبل غسله بالماء البارد اولا وبالشامبو العادي.

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2. خلطة جوز الهند:

خلطة جوز الهند



يشتهر حليب (لبن) جوز الهند بمزاياه الكثيرة وفوائده للشعر. يمكن الحصول على لبن جوز الهند بسهولة في محلات السوبرماركت. في وعاء نظيف، حضري خليطا من 200 ملليلتر من لبن جوز الهند مع اللبن الطبيعي. أضيفي اليهما ملعقة طعام من جيل الالوفيرا و3 قطرت من زيت اللوز. اتركي القناع على شعرك ما لا يقل عن 45 دقيقة، قبل غسله بالماء البارد اولا، ثم الماء الفاتر.

يعمل هذا القناع على ترطيب الشعر المجعد وتغذيته بالعمق فيعيد اليه حيويته وليونته.



3- خلطة زبدة الشيا:

خلطة زبدة الشيا



كما سبق ان قلنا، الشعر المجعد التالف، يحتاج الى مكونات منزلية تعيد اليه رطوبته بالعمق. ولكي تحصلي على نتائج سريعة، فمن الطبيعي اختيار مكونات دسمة قادرة على التغلغل في الشعر. لتغذية الشعر المجعد اخترنا لك زبدة الشيا الخام. في وعاء نظيف، امزجي قطعة من هذه الزبدة، مع بضعة قطرات من زيت اكليل الجبل وزيت الزيتون.

دلكي فروة رأسك جيدا، لدى وضع هذا القناع ليتغلغل إلى ألياف الشعر. ولزيادة الفاعلية، يمكنكِ لف الشعر بمنشفة، أو بتغطيته بقبعة الاستحمام. اتركيه على شعرك مدة لا تقل عن ساعة، قبل ان تغسليه وتلاحظي الفرق من المرة الاولى.

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