فيديو.. أول ظهور لأصالة بعد نجاتها من الغرق: بحب الجيت سكي

علاقات و مجتمع

عدد من المقاطع المصورة، وثقت أول ظهور لأصالة بعد نجاتها من الموت المحقق بحسب تصريحاتها هي وبسمة وهبة والتي كانت معها على نفس "الجت سكي"، خلال سقوطهما من عليه، شاركتها مع متابعيها وجمهورها عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت أصالة أنها نجيت بأعجوبة من الموت، وإنها نصحت بسمة وهبة بعدم الركوب معها لأنها تريد الانطلاق في البحر ولكن الأخيرة صممت على مشاركتها تلك المغامرة.

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وطمأنت أصالة جمهورها أنها بخير الآن رغم الرعب الذي حاوطها صباحا، كما أنها تعاني بعض الجروح المتفرقة في جسمها فقط.

وأكدت أصالة حبها الشديد لـ جيت سكي من صغرها، وهي تلعب بها مثل الأطفال وليس الكبار لأن وقت العمل يكون طاغي على معظم حياتها.

وأكملت إن بسمة وهبة "تارت" وخربشت نفسها، وكان المشهد كوميدي حينها، ولكن الجميع بخير وسيعودون للقاهرة اليوم.

يذكر أن بسمة وهبة ركبت الجيت سكي مع أصالة في البحر بمدينة العلمين الجديدة، ووثقت بسمة وهبة تفاصيل تعرضهما لحادث بهاتفها المحمول، وقبل السقوط مباشرة قالت بسمة وهبة إن أصالة متهورة في قيادتها للجيت سكي، وفجأة سقط الجميع في البحر، بعد توثيق هذا الحادث.