صور.. شقيقة فنانة عربية تنفصل عن خطيبها بعد ضبطه بـ"مخدرات"

علاقات و مجتمع

عقب شهر واحد من خطبتها في حفل فاخر على رجل الأعمال عبد الله كنعان، أعلنت البلوجر زين كرزون شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عن انتهاء ارتباطها به، عقب القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وأعلنت البلوجر نبأ الانفصال، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، قائلة: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. تم فسخ خطوبتي على عبد الله كنعان وقدر الله وما شاء فعل".

ولم تكتفي بتلك الكلمات، لتنشر العديد من مقاطع الفيديو، توجه فيها رسائل إلى متابعيها الذين تجاوز الـ1.5 مليون، قائلة: "كلامكم ومسدجاتكم قوتني بعد دعم رب العالمين.. شكرا على حبكم ودعكم وكل شيء حلو.. إنتم ناس رائعيين.. كل السنين اللي قدمتلكم فيها طاقة إيجابية رجعتلي تاني".

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وأضافت: "جالي فوق الـ20 ألف رسالة، وبحاول أشوفهم كلهم.. شكرا ليكم.. والحمد لله على كل شيء.. بحبكم كتير".

يشار إلى أن الصحف الأردنية أعلنت عن القبض على عبد الله كنعان، بتهمة تعاطي مواد مخدرة، بصحبة أحد الشخصيات المطلوب ضبطتها بقضايا مخدرات، ولديه وقائع سابقة بالتعاطي.

وكانت زين كرزون عقدت حفل حاشد وفخم احتفالا بخطبتها، مرتدية فستان أخضر فضفاض، والذي تميز بأنه غير منقوش وبدون أكمام، بينما ظهر رجل الأعمال ببدلة "سيمي فورمال".