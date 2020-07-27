علاقات و مجتمع
شاركت الفنان السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لشقيقتها أماني نصري، تهنئها بعيد ميلادها.
وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة التي شاركتها وهى تتغزل بشقيقتها، "أختي لها قلّب أتفاخر بنقائه.. وروح غضّة بسيطه لا تعرف إلّا العطاء، طيّبة كضحكتها".
وتابعت أصالة قائلةً "اسمها دائما حين أكتبه (توأمي)، تفهمني حتّى حين تخونني مُفرداتي، تعرفني ولاتسألني ما بي، هي أُمّ أولادي تحنّ كما أحنّ وتخاف وتقلق وتوجّه وتُعطي".
وطالبت الفنانة السورية من متابعيها بالدعاء لشقيقتها بيوم ميلادها، قائلةً "تمنّوا لها عمّراً مديداً وصحّة وسعادة وأمان.. فهي ومنّ يملك قلباً مثلها، مثل الورد والفراش والطيور، في هذا العالم الّذي قستّ فيه بعض البشر، تستحق أختي حتّى أكثر ممّا ذكرت، كلّ عام وأنتِ الخير والحُب والطّيبه لجميع أفراد عائلتك الصّغيرة والكبيرة".
يذكر أن بسمة وهبة ركبت الجت سكي مع أصالة في البحر بمدينة العلمين الجديدة، ووثقت بسمة وهبة تفاصيل تعرضهما لحادث بهاتفها المحمول، وقبل السقوط مباشرة قالت بسمة وهبة إن أصالة متهورة في قيادتها للجيت سكي، وفجأة سقط الجميع في البحر، بعد توثيق هذا الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاتها من الغرق.. أصالة نصري توجه رسالة لشقيقتها: ام أولادي تحن كما أحن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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