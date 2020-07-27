شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 22 عاماً.. يحيى الفخراني يعود للسينما ب "صحبة حلوة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

بعد غياب دام ما يقارب 22 عاما عن السينما، يعود الفنان المصري يحيى الفخراني اليها من خلال فيلم "الصحبة الحلوة"، وذلك بعد توقفه عن المشاركة في الأفلام السينمائية منذ عام 1998، وتحديدا بعد فيلم "مبروك وبلبل" حيث اكتفى بتقديم أعمال درامية.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان محمد سعد، وهو من اخراج ساندرا نشأت، وكتابة المؤلف وحيد حامد، الذي تمكن من اقناع الفخراني بالعودة للعمل السينمائي، لاسيما ان غيابه كان مقترنا بعدم وجود القصة المشجعة. ولم يقع الاختيار حتى الآن على اسم البطلة، اذ تعمل المخرجة على التحضير للعمل، وتنتظر الاستقرار على اسم البطلة، وهناك مجموعة من الفنانات المرشحات للوقوف الى جانب الفخراني في الفيلم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بعد غياب 22 عاماً.. يحيى الفخراني يعود للسينما ب "صحبة حلوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.