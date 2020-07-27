الامارات | محام كويتي: اسجنوا مشاهير «السوشيال ميديا» المتورطين حتى لايقتلون

شكرا لقرائتكم خبر عن محام كويتي: اسجنوا مشاهير «السوشيال ميديا» المتورطين حتى لايقتلون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المحامي الكويتي فهد الحداد،إن بعض مشاهير السوشيال ميديا تحولوا إلى واجهة رئيسية لجرائم غسل الأموال، مشيراً إلى أنه في السابق كانت العقارات هي الواجهة لتلك الجرائم. وطالب المحامي بصرورة سجن المتورطين حتةو لايتم قتلهم من العصابات التي تشغلهم كما حدث في كثير من الاحيان.

ولفت إلى أن آلية عمل غسل الأموال تغيرت في وقتنا الحاضر، وأصبح بعض المشاهير هم من يقومون بهذه العملية عبر إعلانات وهمية تمول الشبكة الرئيسية، «بعضهم يعتبرون وسيلة لنقل الأموال ليس بالكويت فقط بل بجميع دول العالم.

وأضاف المحامي الحداد لـ صحيفة«عكاظ» السعودية، أن شبكات المشاهير لغسل الأموال موجودة في الخليج باعتراف من الشبكة التي تم القبض عليها بالكويت، وأحد المتهمين قال: «نحن نغسل الأموال بالكويت ونحولها لإحدى الدول الخليجية، ومن ثم نحولها لدول إقليمية». وطالب المحامي الكويتي بفرض الرقابة والعقوبات ضد من يعمل على غسل الأموال.

وطالب الحداد بسجن مشاهير السوشيال ميديا المتورطين بغسل الأموال حماية لهم، مشيراً إلى أنه إذا لم تتم محاسبتهم فستتم تصفيتهم وقتلهم من الجهات التي تورطت معهم لما لديهم من أسرار حول هذا الموضوع.

واستشهد الحداد بحادثة تصفية بعض المشاهير العراقيين مثل رفيق الياسري، ورشا الحسن، وجيهان قاسم، وشيماء قاسم، بعد تضخم حساباتهم وارتباطهم بشبكة غسل الأموال بالعراق.وأشار المحامي الكويتي إلى أن عدد المشاهير بالكويت يبلغ نحو 23 مشهورا، وتم ضبط 10 أشخاص تضخمت حساباتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news