الامارات | ماذا تفعل نجاة الصغيرة في الزمالك؟.. صورة تثير الجدل

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل نجاة الصغيرة في الزمالك؟.. صورة تثير الجدل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لسيدة قيل انها الفنانة نجاة الصغيرة، وهو ما يعد الظهور الأولى للفنانة منذ سنوات طويلة. وقد أثارت الصورة جدلا واسعا، بين من يؤكد انها هي ومن ينفي ذلك. وتظهر في الصور سيدة ترتدي نظارة شمسية وتغطي وجهها وهي تجلس على مقعد في الشارع بالقرب من "عمارة الشربتلي" بعد أن تم إخلاء العقار من السكان على إثر تأثر العقار بهبوط في الأرض بسبب أعمال حفر مترو الأنفاق الجديد في القاهرة.

يذكر أن "عمارة الشربتلي" سكن فيها عدد من الفنانين منهم محمود المليجي، وعلوية جميل، وعز الدين ذو الفقار، و سعاد حسني قبل سفرها إلى إنجلترا، وشقيقتها نجاة الصغيرة تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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