6 أعراض خفيفة لفيروس كورونا قد تستمر بعد التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

أبلغ العديد من المتعافين من فيروس كورونا، أنهم يعانون من أعراض مستمرة، كانت خفيفة حين داهمهم المرض، ولم تستوجب دخول المستشفى، كما أوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأورد موقع "eatthis"، مجموعة من أعراض كورونا الخفيفة التي قد تستمر بعد التعافي، وهي كالتالي:

1- التعب المزمن

أكد الأطباء أنه إلى جانب الرئتين والدم، يمكن أن يصيب كوفيد-19 الكلى والكبد والدماغ، وفقًا لتقرير هولندي نُشر في وقت سابق من هذا الشهر، كشف عدد من الأشخاص عن معاناتهم من الإجهاد الدائم بنسبة 88٪ من 1622 مريضًا بفيروس كورونا، بمتوسط عمر 53 عامًا.

الغالبية العظمى من المشاركين، لم يتم إدخالهم إلى المستشفى، ما يشير إلى حالات "خفيفة" من الفيروس التاجي، النتيجة الحاسمة الأخرى هي أن 85 ٪ منهم اعتبروا أنفسهم أصحاء بشكل عام قبل أن يصابوا بالفيروس، بعد شهر من إصابتهم، شعر 6٪ فقط منهم أنهم ما زالوا يعانون من هذا العرض.

2- الكآبة

تم الإبلاغ عن مضاعفات الصحة العقلية، مثل الاكتئاب، كأثر جانبي طويل الأمد لكوفيد-19، تقول صحيفة الجارديان: "على الرغم من أن الفيروس لم يبلغ بعد من العمر ما يكفي لفهم الآثار طويلة المدى على تلك الأعضاء بشكل جيد، فقد تظهر بوضوح، بغض النظر عما إذا كان المريض يحتاج إلى دخول المستشفى أم لا، مما يعيق عملية شفائه.

3- مشاكل الجهاز الهضمي

تأتي المضاعفات الأخرى التي يعاني منها المصابون بالفيروس على هيئة مشاكل خطيرة في الجهاز الهضمي، توضح صحيفة الجارديان حالة -فيونا لوينشتاين- البالغة من العمر 26 عامًا، والتي عانت من أزمة صحية طويلة بعد تشخيص إصابتها بكورونا، بعد دخولها المستشفى بسبب الحمى والسعال وضيق التنفس، عادت إلى المنزل، ثم عانت من مجموعة جديدة تمامًا من الأعراض.

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وكشفت المريضة: "لقد عانيت من مجموعة كاملة من الأعراض الجديدة، ألم الجيوب الأنفية، والتهاب الحلق، ومشاكل الجهاز الهضمي الحادة، كنت أعاني من الإسهال في كل مرة أكلت فيها، لقد فقدت الكثير من الوزن، ما جعلني ضعيفة، الكثير من التعب، الصداع ، فقدان حاسة الشم ...، حتى الآن، بعد مرور أشهر، تظهر بعض الأعراض بشكل روتيني".

4- فقدان حاسة الشم والتذوق

يمكن أن يستمر أحد أعراض الفيروس التاجي الرئيسية، وهو فقدان حاسة الشم والتذوق، لفترة طويلة بعد التعافي من المرض.

أظهرت بيانات من الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق، أنه بالنسبة لمرضى كورونا الذين فقدوا حاسة الشم، شعر 27% منهم ببعض التحسن في غضون أسبوع، في حين أن معظمهم كانوا أفضل في غضون 10 أيام.

ومع ذلك، هناك أشخاص آخرون أكدوا أن الأعراض لا تزال مستمرة لعدة أشهر، ولا يزال خبراء الصحة يكافحون من أجل فهم الآثار الجانبية الغامضة وسبب تأثيرها على البعض.

5- الأعراض طويلة المدى

في حين أن معظم الناس يتعافون سريعًا، يعاني الآخرون من أعراض طويلة المدى، وجد تقرير هولندي أن 75٪ يعانون من ضيق تنفس مستمر، و45٪ يعانون من ضغط الصدر.

6- تناوب الأعراض

عانى بعض الأشخاص من تناوب الأعراض المختلفة لأسابيع أو حتى شهور، وقالت رانيت ميشوري، أستاذة في كلية الطب بجامعة جورجتاون بأمريكا، لصحيفة واشنطن بوست، إنها شاهدت بعض المرضى الذين يعانون من أعراض مثل التعب والتهاب الحلق وضعف الشهية واحتقان الرئة البسيط، استمرت لعدة شهور.

وأضافت الطبيبة: "إنه أمر محبط للغاية للمرضى والأطباء الذين يعتنون بهم، وقد عانى بعضهم من أعراض متناوبة - الإرهاق لمدة أسبوع، والصداع في اليوم التالي، والتهاب الحلق بعد ذلك، في حين أنها لا تزيد في شدتها، إلا أنها تتغير".