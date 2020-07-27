كيف تميز بسهولة بين الأنفلونزا العادية والإصابة بـ"كورونا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تظهر خطورة فيروس كورونا في أن أعراضه تتشابه مع الإنفلونزا العادية، كالسعال، وارتفاع درجة الحرارة، لكن أندريه تيازيلنيكوف، كبير الأخصائيين في الرعاية الصحية للبالغين بوزارة الصحة في موسكو، كشف كيفية التمييز بين الأنفلونزا العادية والإصابة بـ"كوفيد 19".

وقال على أثير محطة "موسكو تتحدث" الإذاعية: "إذا أحسست أن لديك ارتفاعا حادا في درجة الحرارة يصل إلى 40 درجة مئوية، المترافقة مع جميع الأعراض الأخرى مثل الضعف والأوجاع ، فمن المرجح أن تكون هذه مجرد إنفلونزا. الأعراض المميزة للإصابة بالفيروس التاجي هي فقدان الرائحة وفقدان الذوق".

ومع ذلك لاحظ هذا الطبيب أيضا، أن عدوى الفيروس التاجي لم تتم دراستها وفهمها وإدراك كافة عوارضها بالكامل حتى الآن، لذلك يمكن للإصابة بها أن تتم بطرق وبأشكال مختلفة تماما، بما في ذلك بدون أعراض واضحة ومحددة، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي، أن تفشي وباء فيروس كورونا الذي يؤدي للإصابة بمرض كوفيد 19 يعتبر وباء عالميا.

وأصاب هذا المرض حتى اليوم أكثر من 16 مليون شخص حول العالم، توفي منهم لغاية الآن أكثر من 644528 شخصا.