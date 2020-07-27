"بيرقصوا مع المزيكا".. عمر كمال يحيي عيد ميلاد خطيبة أحمد سعد (فيديو)

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، يتضمن جانب من حفل عيد ميلاد عارضة الأزياء علياء بسيوني، خطيبة الفنان أحمد سعد، وسط غناء مطرب المهرجانات عمر كمال، الذي شارك المادة المصورة، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ويظهر "كمال" بأزياء صيفية كاجوال تجمع بين الأبيض والأسود، خلال غنائه مهرجان "بنت الجيران"، في الفيلا المنعقد فيها حفل عيد الميلاد، بينما ارتدى "سعد" بقميص أزرق وبنطلون أبيض، خلال احتضانه لخطيبته، المطلة بفستان أصفر قصير، وتسريحة شعر "ويفي"، ورقصهما سويا وسط أصدقائهما.

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وعلق "كمال" على مقطع الفيديو، قائلا: "عيد ميلاد خطيبة الفنان أحمد سعد.. ربنا يسعدهم".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب وآلاف التعليقات، أبرزها: "شكلك مبسوط ولايقين على بعض"، و"سعد خاسس جامد أوي"، و"فين التباعد الاجتماعي والكمامات.. وفين كورونا".

وتعد علياء بسيوني، هي السيدة الرابعة التي يرتبط بها الفنان أحمد سعد، بعد لبنى بيومي، وهي أم أبنائه، والفنانة ريم البارودي، والفنانة سمية الخشاب.

يذكر أن أحمد سعد، أعلن مؤخرًا، تأجيل طرح أغنيته الجديدة "100 حساب"، التي تجمعه مع مغني المهرجانات حسن شاكوش.