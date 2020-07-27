مشادة بين عبير صبري ومتابعة بسبب صورة على البحر: يا رب يجيلك سرطان

لايف ستايل

ردت الفنانة عبير صبري على دعوات تلقتها من واحدة من متابعيها، في تعليق على آخر صورة بإطلالة صيفية شاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث كتبت المتابعة في تعليقها على الصورة، "ربنا يكرمك بمرض خبيث يهدك خالص"، لترد عليها عبير صبري الدعوات بمثيلتها، "ويجبللك سرطان وعمى وشلل وتنقبري في جهنم".

وجاءت الردود على تلك التعليقات منتقدة المتابعة بشدة بسبب دعواتها على الفنانة عبير صبري بالمرض دون داع، وكان من بينها، " ليش تدعين على ناس بالمرض ترى مو زين، حرام استغفر الله"، و"حرام عليك ربنا يهدينا جميعا"، و"إيه الحقد ده دي مش طبيعية"، و"أعوذ بالله بجد أعوذ بالله دع الخلق للخالق إنسان مريض".

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وكانت الفنانة عبير صبري قد شاركت متابعيها بأحدث صور لها على البحري، مرتدية تنورة كرانيش لها ستايل إسباني، مع توب من اللون الأبيض سادة، ونالت الصور إعجاب متابعيها، حيث شاركوها الإعجابات والتعليقات والتي أشادت بجمالها.

وتحرص عبير صبري دوما على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور من حياتها اليومية.