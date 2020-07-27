بالصور.. شبيهات الفنانات تثرن الجدل.. وليلى علوي عن الأفغانية: يخلق 40

لايف ستايل

"فولة واتقسمت نصين".. ذلك هو المثل الشعبي، الذي ينطبق على العديد من الفنانات وشبيهاتهن، وسط صدمة الجمهور من تطابق الملامح، وعدم القدرة على التفرقة بين نجمتهن المفضلة وشبيهتها.

"هن" رصد أبرز الشبيهات بالفنانات اللاتي آثرن الجدل، خلال الفقرات التالية.

شبيهة دينا الشربيني الهولندية

خلال الساعات الماضية، تصدر اسم الممثلة دينا الشربيني موقع "تويتر"، بسبب رقص عارضة أزياء تدعى إيمان همام، تشبهها في مقطع فيديو، مرتدية مايوة بكيني، وشال حول خصرها،

وعلقت بطلة الفيديو الحاملة للجنسيات المصرية والمغربية والهولندية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" على الفيديو قائلا: "بحاجة لزيارة مصر".

شبيهة ليلى علوي الأفغانية

ومنذ عدة أشهر، ظهرت فتاة أفغانية، بملامح مطابقة للفنانة ليلى علوي خلال شبابها، حتى اعتقد الكثيرون أنها صورة قديمة للممثلة المصرية.

وحسمت "ليلى" ذلك الجدل، من خلال نشر الصورة التي تقارن بينها وبين الفتاة، قائلة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك": "يخلق من الشبه أربعين، سبحان الله".

شبيهة مونيكا بيلوتشي التونسية

في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، بدار الأوبرا المصرية، خطفت الفاشون بلوجر التونسية ريم الطايف، الشهيرة بـ"ريموشكا"، الأنظار بإطلالتها، خاصة أنها قريبة الشبه من نجمة الإغراء الإيطالية مونيكا بيلوتشي.

وأطلت "ريموشكا" حينها، بفستان "مرايا" فضي لامع، تميز بأنه طويل ومكشوف الصدر وبدون أكتاف، مع وضعها قلادة متوسطة الحجم، واتخاذها وضعيات تطابق النجمة الإيطالية.

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إعلامية تشبه هيفاء وهبي

من الصعب التفريق بين ملامح الإعلامية رولا منصور، والفنانة هيفاء وهبي، حيث تثير المذيعة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في كل مرة تخضع خلالها لـ"فوتوسيشن"، بسبب التطابق الملحوظ في الملامح.

وأعربت المذيعة في العديد من التصريحات الإعلامية، عن سعادتها بذلك التطابق.

نادين نجيم وموديل مصرية "صورة طبق الأصل"

تطابق شديد في الملامح الشرقية، والشامة التي تتوسط وجهها وعينيها الواسعتين، بين الفنانة وملكة جمال لبنان سابقا نادين نجيم، وشابة عشرينية مصرية، تدعى أسماء الشيخ، التي تعمل "موديل".

"مكنتش مصدقة إني شبهها، وكنت بحس إن الكلام ده مجاملة، لحد ما ناس متعرفنيش أكدتلي الشبه".. عبارات مقتضبة عبرت خلالها ذات الـ24 ربيعا، عن عدم تصديقها لتطابق ملامحها، حتى طلبت منها صديقتها العاملة بمجال التجميل، وضع "مكياج" لها، لاستعراض مهاراتها كـ"ميكاب أرتست"، والتي أبرزت تشابها مع "نادين"، راوية لـ"هن": "من ساعتها كذا حد طلبني علشان شكلي، اللي ساعدني أبقى موديل واتعرف خلال شهور قليلة"، موضحة أنها تعشق ذلك المجال، الذي حلمت بالعمل به منذ طفولتها، تاركة البحث عن وظيفة تناسب دراستها بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

حلا شيحة وشقيقتها متشابهتان: "كإنهم توأم"

بمجرد أن شاركت الفنانة حلا شيحة صورا تجمعها بشقيقتها مصممة الأزياء مايا، تداول جمهور الممثلة. اللقطات المصورة، وسط تفاعل واسع بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها:"فولة واتقسمت نصين"، و"شبه بعض أوي"، و"أنا افتكرتكم توأم من كتر التشابه بينكم.. أنتم الاتنين زي القمر".

أطلت "حلا" بملابس كاجوال صيفية باللون الأخضر، تميزت بأنه فضفاضة ومنقوشة، فيما ارتدت شقيقتها ملابس من "الجينز" الفاتح، مطلتان بمكياج بسيط صباحي، وتسريحة شعر إنسيابية تحمل بعض التموجات، خلال احتضانها لأختها، فضلا عن تناولهما المثلجات "آيس كريم" سويا.