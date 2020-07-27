علاقات و مجتمع
رسالة غامضة، وجهها الفنان أحمد فلوكس، عبر خاصية "استوري" حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وذلك عقب سفره إلى الإمارات، حسبما أعلن قبل أيام، والتي تعيش فيها حبيبته الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، مقدمة برنامج عبر "دبي تي في".
وقال "فلوكس" باللغة الإنجليزية: "منزل جديد.. حياة جديدة.. نسيت الماضي"، مرفقا صور له، دون توضيح سبب تدوينته، أو الشخص الذي يوجه له الرسالة.
ويأتي ذلك عقب مشاركته، أغنية رومانسية، مرتين عبر خاصية "استوري"، وهو ما اعتبره البعض رسالة إلى حبيبته اللبنانية المقيمة في الإمارات.
يشار إلى أن "فلوكس" عاد إلى متابعة الإعلامية عبر إنستجرام، وهو نفس ما فعلته الأخيرة، بعدما حذف كل منهما الآخر بدون أسباب معلنة.
وبحسب مصادر لـ"الوطن"، فإن الفنان أحمد فلوكس، ارتبط عاطفيًا منذ فترة بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي، التي تعمل مذيعة بتلفزيون دبي، ولكن حالت ظروف وتداعيات فيروس كورونا، دون إعلان ارتباطهما الرسمي، وتحديد موعد الزفاف، لتواجد كل منهما في بلد خلال فترة تعليق حركة الطيران المرتبطة بإجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عقب سفره إلى حبيبته: "نسيت الماضي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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