راموس يوجه رسالة رومانسية لزوجته بلغتين عقب إنجاب طفلهما الرابع: أحبك بشدة

علاقات و مجتمع

رسالة رومانسية باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وجهها لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس، إلى زوجته المذيعة بيلار روبيو، عقب إنجاب طفلهما الرابع، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقال "راموس": "سعيد للغاية لأنني أقدمك للعالم يا ماكسيمو أدريانو.. ولد في الساعة 6:56 مساءً ووزنه 3.270 كجم"، مضيفا: "أمي والطفل بخير.. دائما فخور بك يا حبيبتي.. أحبك بشدة"، مرفقا صورة خلال تقبيله لزوجته التي الرضيع داخل المستشفى عقب الولادة.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يتجاوز المليوني تسجيل الإعجاب وآلاف التعليقات، أبرزها: "أنتما زوجان مثاليان"، و"أحب حبكما"، و"أتمنى لكما حياة سعيدة.

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كانت المذيعة بيلار روبيو، زوجة المدافع الدولي الإسباني ولاعب ريال مدريد سيرجيو راموس، أعلنت عن إنجاب طفلها الرابع من اللاعب المحترف، بصورة تجمعها بالمولود الجديد و"شريك حياتها"، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وفي يوليو الماضي، أكدت الإعلامية على رغبتها في الإنجاب مجددا، من خلال نشر صورة قديمة لها بـ"بيكيني" أحمر على إحدى الشواطئ، تُظهر بطنها المنتفخة بسبب الحمل، عبر إنستجرام، معلقة باللغتين الإسبانية والإنجليزية: "لا أعرف إذا كنت سأحمل مرة أخرى، وأعود لتلك البطن المنتفخة، لكنني افتقد لذلك بشدة".