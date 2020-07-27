فيديو.. أحمد زاهر يرد على المتنمرين بابنته: أنا مش شاقطها

علاقات و مجتمع

تعرض الفنان أحمد زاهر وابنته ليلى، لموجة من الانتقادات والتنمر والتحرش، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ورد الفنان على تلك الانتقادات في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث".

وقال زاهر: "أنا مش عارف ليه بقينا كدة، ليه نجرح في بنات وأطفال صغيرين، لو الصورة مش عاجباك عديها ومتابعنيش، ده حسابي الشخصي أنا حر أحط عليه اللي أنا عايزة".

وتابع: "ليلى أنا حاضنها ومش باين منها أي حاجة غير دراعها، عشان كنت حاسس إن ده اللي هيحصل ومش هطلع صورة بنتي بمايو أصلا مستحيل، ومداري كل حاجة وبنتي وبيقولوا عيب إزاي تحضن بنتك".

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وأضاف: "بنتي حتة مني كل حاجة ليا وهحضنها احنا محترمين في لبسنا وشكلنا وده أسلوب حياتنا، الشتايم بتزيد بأبشع الشتايم ومهينة ومينفعش تتقال على الهواء، أنا متصور مع بنتي مش واحدة شاقطها من الشارع".

وأكد زاهر أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في المرة المقبلة، لأنه لن يسمح بشتم بناته "بجد وجعتني أوي ووجعت بنتي وصحابها في المدرسة يكلموها ليه نأذي المشاعر بالشكل ده من ناس مستخبية ورا جهاز في البيت، أي حد يشتم هقدم بلاغ في مباحث الإنترنت أسوة بالفنان شريف منير".

واختتم حديثه قائلا: "دي مش أخلاقنا دلوقتي بقى كله بيفضح الناس، ومنسترش لو حد غلط مش بنستر عليه، أنا تكلمت مع ليلى وقلتلها ولا يهمك وكبري دماغك".

كان الفنان أحمد زاهر قد تعرض لانتقادات واسعة وسب وقذف من متابعيه بسبب صورة له نشرها مع ليلى ابنته، وهما في حمام السباحة، وطالب زاهر بتغليظ عقوبة التنمر والسباب على مواقع التواصل الاجتماعي.