معقم اليدين.. موضة جديدة لدعوة الأفراح في زمن كورونا

لايف ستايل

جل معقم لليدين هو حيلة شركة لبنانية جديدة لدعوة المعازيم إلى الأعراس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، العبوة عبارة عن جل معقم، ومكتوب عليه تفاصيل الفرح، ومكانه وموعده وعدد الحضور، وشكر لكل من قرر الاحتفال مع العروسين.

فرض انتشار فيروس كورونا سيطرته على جميع الفاعليات في كل العالم، وكذلك التجمعات شاملة الأفراح، بسبب فرض حظر التجول ومنه التجمعات لقمع الفيروس، فبدأت تقاليع جديدة تظهر في الأفراح والتجمعات، بحسب موقع "سبوتنيك".

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وبين دعوات الفرح على كمامة وجل اليدين، يتحايل العروسين على الأمر كي تساع فرحتهم الجميع، ويلتقوا مع الأهل والأصدقاء في تجمع واحتفال بهيج.

ويأتي هذا التغيير بالتزامن مع محاولة المطاعم والفنادق وقاعات الأفراح تعديل كافة إجراءاتها الوقائية لتتلاءم مع محاربة الفيروس، وبين تلك الإجراءات التعقيم والإجبار على ارتداء الكمامة، وفرض مسافات آمنة بين الجميع.