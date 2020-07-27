هذا الجينز يحارب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

كشفت علامة DL1961 عن جينز يحارب فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع شركة المنسوجات HeiQ.

وقامت شركة HeiQ بتطوير تقنية مضادة للفيروسات تمنع انتقال فيروس كورونا عبر الملابس؛ حيث تشكل هذه التقنية طبقة حامية على سطح الجينز للحماية من البكتيريا والجراثيم، علما بأن الجينز يظل محتفظا بطبقة الحماية هذه حتى 30 مرة غسيل.

ومن المقرر إطلاق الجينز الجديد المضاد لكورونا مطلع أكتوبر المقبل.

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