الامارات | رسوم مسيئة جديدة .. هذه المرّة على واجهة مسجد في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم مسيئة جديدة .. هذه المرّة على واجهة مسجد في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شُوّهت واجهة مسجد مدينة أجان في جنوب غرب فرنسا ليل السبت الأحد برسوم مسيئة وفق ما أعلنت مصادر قضائية ومسؤولون محليون.

وصرّح رئيس جمعية المسلمين في المدينة مسعود ستاتي أنه تبلّغ بالأمر “نحو الساعة 02,00 (00,00 ت غ) بواسطة مارّة لاحظوا الرسوم على الواجهة”.

وأوضح أنّ مركز شرطة أجان المكلّف بالتحقيق تسلّم تسجيلات كاميرات المراقبة.

وقال ستاتي إنّ هذه التسجيلات تظهر رجلا يدخل باحة المسجد “بعيد منتصف الليل”، موضحا أنها “المرة الأولى التي نشهد فيها هذا النوع من الإساءة”.

ودان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان “بأشد العبارات الإساءات غير المقبولة التي استهدفت مسجد أجان”. وكتب على تويتر ان “هذه الأعمال الشنيعة تناقض قيَم الجمهورية”، معربا عن تضامنه مع مسلمي أجان.

وقال رئيس المرصد الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا عبدالله زكري “هذه الرسوم (التي تأتي) قبل خمسة أيام من العيد (الأضحى) تشكل استفزازا وإهانة للمواطنين الفرنسيين المسلمين في أجان”، آملا توقيف المرتكبين ومعاقبتهم.- تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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