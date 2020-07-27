وصفة سهلة لتحضير كريب التورته في المنزل

مطبخ
يتمتع الكريب بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، ما دفع لابتكار العديد من الوصفات و"تقاليع" الخاصة به، وعلى رأسها كريب التورته، والذي يبحث الكثيرون عن وصفة لتحضيره في المنزل.
وفيما يلي، خطوات إعداد كريب التورته، على طريقة غادة التلي، مقدمة برنامج الطبخ في قناة "سي بي سي سفرة".
مقادير كريب التورته
- ملعقة ونصف من الكاكاو
- بيضة
- كوب دقيق إلا ملعقة ونصف
- كوب ونصف لبن
- شوكولاتة سائلة.
- فانيلا
- كريمة مخفوقة
- موز
- فراولة
- لوز شرائح محمص
طريقة تحضير كريب التورته
- خلط الدقيق والبيض والفانيليا والكاكاو واللبن.
- إحضار "طاسة" مع وضع نقطة زيت، ثم وضع ملعقة كبيرة من الخليط، وتركها على النار لمدة دقيقة، ثم تقلب على الوجه الآخر.
- تكرار نفس الأمر لعمل 20 راق من الكريب.
- وضع أول راق للكريب، ثم دهنه بالشوكولاتة، ثم يوضع فوقه الموز أو الفراولة، ويكرر الأمر حتى انتهاء عدد الراقات.
- يٌفضل تزيين الوجه بالكريمة المخفوقة والفراولة واللوز.
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