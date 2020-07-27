الامارات | التحفظ على أموال 12 من مشاهير السوشيال ميديا فى الكويت لتضخم أرصدتهم البنكية

شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على أموال 12 من مشاهير السوشيال ميديا فى الكويت لتضخم أرصدتهم البنكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قرارا بالتحفظ على أموال 12 من مشاهير السوشيال ميديا بالكويت مع منعهم من السفر.

وجاء قرار النائب العام الكويتي، على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين، بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.

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ووفقا لوسائل إعلام كويتية، أحالت النيابة العامة الكويتية ملفات هؤلاء المشاهير الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصادر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

وكشفت مصادر أن التحفظ على حسابات المشاهير إجراء احترازي لمصلحة التحقيق وجدية الاتهام، ولا يعني الإدانة لأي شخص.

وأوضحت أن قرار النيابة العامة شمل الطلب من الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية إجراء التحريات اللازمة عن المشاهير الـ12 وجمع المعلومات عنهم، تمهيداً لتدقيق الملفات وبدء عمليات الاستدعاء بعد اكتمال التحريات لمواجهتهم بها في التحقيقات.

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