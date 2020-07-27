كرة ورسم ومحل ملابس.. مواهب ومهن أبناء الفنانين بعيدا عن التمثيل

لايف ستايل

الموهبة هي العامل الأساسي الذي يعتمد عليه التمثيل فهي مهنة غير قابلة للتوريث، لذلك اعتمد أبناء بعض الفنانين على مواهب أخرى نمت بداخلهم بعيدًا عن الوقوف أمام كاميرات السينما والتلفزيون، فما بين الرسم والوقوف على المسرح للغناء وأيضًا اللعب داخل المستطيل الأخضر برع أبناء فنانين في إظهار مواهبهم.

لي لي أحمد حلمي

"لي لي" هي الابنة الأكبر للفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، التي دائمًا عبرت عن حبها للرسم والأعمال الفنية، حتى أسست مشروعها الجديد في الرسم على الأحذية والملابس.

وكشفت "لي لي" عن تفاصيل مشروعها الجديد من خلال لقائها مع برنامج "The Insider"، المذاع على تليفزيون دبي، وكان المشروع هو الرسم على الملابس والأحذية والحقائب، فهي تحب الرسم منذ صغرتها، الموهبة التي اكتسبتها من والدها: "كنت برسم معاه ومن وأنا صغيرة وكنت بسأله على أي حاجة".

وتابعت "لي لي"، بأنها دشنت صفحة عبر تطبيق إنستجرام، لمشروعها الجديد بالتعاون مع صديقتها "ناديا" وأنها بدأت في الرسم على الحقائب لبيعها، لكن والدتها نصحتها بالرسم على مقتنيات أصدقائها البسيطة في البداية حتى تنجح فكرتها.

وكان والدها الفنان أحمد حلمي هو أول الزبائن في مشروعها الجديد: "عملته الديزين بتاع جاكيت"، كما أن الفنان رامز جلال من زبائنها: "هو كان عاوز يعمل حاجة مجنونة.. مش مفهمومة وعملتله تصميم بألون كتير".

ورغم موهبة "لي لي" في الرسم لكنها حتى الآن لم تتأكد إذ كانت تدرس الرسم أم لأ: "مش متأكدة إذ كنت هادرس رسم ولا لأ"، لكنها أكدت عدم اتجاهها للتمثيل: "لأ مجربتش ومش حاسة إن الموهبة موجودة عندي".

مريم عامر منيب

في العام الماضي فاجئت مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، جمهوره بالمفاجأة التي أعدتها في ذكراه الثامنة، إذ أعدت "دويتو" يجمعها بوالدها الراحل من خلال أغنية "عامل إيه".

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تتمتع "مريم" بموهبتها في الغناء، وكانت التجربة الأولى التي خاضتها في عالم الغناء، واحتلفت "مريم" بنجاح "الديو" عبر حسابها على "فيس بوك"، لتصف والدها الراحل بـ"الملاك"، إذ علقت قائلة: "كنت ملاكًا على الأرض والآن أجمل من في السماء.. أنا أعلم أنني لا أبدو جيدة في هذه الأغنية وأن الناس سيتوقعون شيئًا أفضل من ذلك.. لكن الأمر لم يكن بالنسبة لي، أردت فقط أن أرسل لك شيئًا مميزًا وأعلم أنك تهون علينا كثيرًا من الحب كالمعتاد".

عادل مجدي كامل

أما عادل وهو ابن الفنانين مجدى كامل ومها أحمد، الذي أبرز موهبته في كرة القدم، حيث انتقل بين صفوف نوادي كرة القدم للناشئين.

فبعدما كان يلعب بين صفوف الناشئين في النادي الأهلي، انتقل في العام 2016 لينضم بين صفوف القلعة البيضاء.

منة حسين فهمي

وبعيدًا عن المواهب الفنية، اختارت منة ابنة الفنانين حسين فهمي وميرفت أمين، إنشاء مشروعها الخاص وهو أحد محلات الملابس في محافظة الإسكندرية.

ومنذ قرابة الـ5 أعوام، احتفلت منة حسين فهمي بافتتاح متجرها الخاص برفقة والدتها وأصدقائها الفنانين، ويعرض المتجرعددًا من التصميمات الجديدة لفساتين الزفاف والسهرة.