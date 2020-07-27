قبل العيد.. طريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة

مطبخ

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تستعد ربات المنازل، لتحضير أشهى وألذ أطباق اللحوم لتقديمها خلال أيام العيد، وتهتم العديد منهن بالأصناف الجانبية، مثل الرقاق، والممبار، وغيرهما.

ويعد الممبار من الأكلات الأكثر شيوعًا والتي يفضلها الكثيرون، ويقدم لكِ "هُن"، طريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة.

مقادير الممبار

ممبار

برغل

أرز

بقدونس

شبت

زيت

صلصة طماطم

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كزبرة خضراء

ثوم مفروم

طماطم مبشورة

كمون ناعم

بصل مفروم

ملح

فلفل أسود

بهارات

لحمة مفرومة

طريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة

قومي بنقع البرغل في ماء لمدة 10 دقائق ثم ضيفي له الأرز

ضيفي اللحمة المفرومة والشبت والبقدونس والكزبرة والصلصة والثوم والبصل والنعناع الجاف، للخليط السابق، ثم ضيفي ملح وفلفل وبهارات وكمون وزيت.

قومي بحشو الممبار بالخلطة، ثم اسلقيه في ماء مغلي.

ضيفي له الصلصة والثوم واتركيه على النار.

حمريه في الزيت حتى ينضج.