وصفة هندية لعلاج الشعر الهايش في المنزل

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الاهتمام بعناية الشعر وجعله مثاليا وصحيا، يشغل بال العديد من الفتيات، خاصة اللاتي تعانين من الشعر هايش، باحثات عن وصفات منزلية فعالة لعلاجه، للحصول على مظهر مميز قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي، خطوات تحضير وصفة هندية سهلة واقتصادية لعلاج الشعر الهايش في المنزل، خلال يوم واحد، مع إمكانية تكرار الوصفة، مرة واحدة فقط كل أسبوع، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، المتخصص في الموضة والجمال.

مكونات وصفة علاج الشعر الهايش

- الليمون

- خل التفاح

- الزبادي

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طريقة تحضير وصفة علاج الشعر الهايش

- خلط جميع المكونات السابقة جيدا، للحصول على قوام كريمي.

- وضع الخليط على فروة الرأس.

- غسل الشعر بماء فاتر للحصول على نتيجة فعالة.