الأسطح العاكسة للحقيبة المدرسية تحمي طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوصى المعهد الألماني للمقاييس والمعايير بأن تشتمل الحقيبة المدرسية على أسطح عاكسة ومواد فلورية، وذلك كي يكون الطفل مرئيا بشكل جيد لقائدي السيارات في طريقه للمدرسة، ما يحد من خطر تعرضه لحادث سير.

وينصح الخبراء الألمان باختيار حقيبة تتكون من أسطح عاكسة بنسبة لا تقل عن 10% ومن مواد فلورية بنسبة لا تقل عن 20%، علما بأن الأسطح العاكسة للضوء تضيء في الظلام بمجرد سقوط شعاع ضوء عليها من سيارة أو دراجة على سبيل المثال، بينما تضيء المواد الفلورية حتى في ضوء النهار.

ومن المهم أيضا أن تكون الحقيبة مطابقة للمواصفة القياسية DIN 58124.