الإسعافات الأولية الواجب اتباعها فور الإصابة بـ"لدغة عقرب"

علاقات و مجتمع

مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، تغادر العقارب جحورها وتنشط في التواجد بالمناطق الصحراوية، وتزيد من احتمالية لدغها للأشخاص، وسط تساؤلات عن الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة.

الدكتورة نشوى أشرف، استشاري علاج السموم بمركز السموم بقصر العيني، أوضحت الإسعافات الأولية الواجب اتباعها عند لدغ العقرب، قائلة خلال حديثها لـ"هن"، إنه توجد أنواع مختلفة من العقارب، وتتفاوت تأثير لدغات كل منها على الإنسان.

طبيبة توضح الإسعافات الأولية عند الإصابة بلدغة عقرب

وذكرت "نشوى" مجموعة من الإجراءات الطبية الواجب اتباعها في المنزل عند الإصابة بلدغة عقرب، من خلال النقط التالية.

- وضع كمادات ثلج أو مياه منخفضة الحرارة على موضع اللدغة، "بس لازم تتشال وتتحط كل شوية متبقاش متسابة مدة طويلة، علشان متقفلش الأوعية الدموية".

- استعمال مطهر طبي لتطهير موضوع اللدغة.

- يمكن الاكتفاء بالإجراءات السابقة، إذا استقرت حالة المصاب، ولم تظهر أي أعراض جانبية، مثل عدم انضباط ضغط الدم، والتشجنات، وفقدان الوعي، والشعور بالدوران، وتورم موضع اللدغة، ما يستوجب التوجه لأقرب مستشفى.

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لابد من تنظيف موضع اللدغة

وذكر الموقع الطبي mayo clinic نصائح للتعامل مع لدغات العقرب في المنزل.

1- لابد من تنظيف موضع اللدغة في الجسد بالماء مع القليل من الصابون.

2- استخدام كمادات باردة لوضعها مكان اللدغة.

3- تجنب تناول الأطعمة والمشروبات في حالة الشعور بصعوبة في البلع.

4- يفضل تناول مسكنًا للألم، ولاسيما التي تحتوي على الأيبوبروفين، لتخفيف الشعور بالآلام.

5- لابد من التوجه لأقرب مستشفى في حالة تفاقم الشعور بالوجع، لإجراء تحليل الدم، وأشعات على الكبد والقلب والرئتين.

يشار إلى أن شائعات عدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر من انتشار فصيلة "غريبة" من العقارب في الإسكندرية ومرسى مطروح، وسط آلاف النصائح بغلق الشبابيك والأبواب، تجنبًا لدخولها إلى المنازل والشاليهات، دون التأكد من حقيقة الأمر، حيث أن ذلك العقرب المشابه في هيئته للعنكبوت "مجرد لعبة"، مستوحاة من أحد أفلام الخيال العلمي ويدعى "Alien"، إلا أن الأمهات مستمرة في السؤال والبحث عن وسائل سريعة للتعافي من لدغات العقرب.