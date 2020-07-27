محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يشعر بعض الأشخاص بمغص بعد شرب الحليب أو تناول منتجات الألبان. فعلام يدل ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال قال المركز الألماني للتغذية إن الشعور بمغص بعد شرب الحليب أو تناول منتجات الألبان يشير إلى الإصابة بعدم تحمل اللاكتوز، والذي تشمل أعراضه أيضا الغازات والانتفاخ وأصوات المعدة المحرجة والإمساك والإسهال والغثيان والقيء، بالإضافة إلى الصداع والدوار.
وأوضح المركز أن عدم تحمل اللاكتوز يعني عدم قدرة الجسم على تفكيك اللاكتوز "سكر الحليب" في الأمعاء الدقيقة.
ويتعين على الأشخاص، الذي يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، الاستغناء عن الأطعمة المحتوية على سكر الحليب باستمرار، وإلا فستهاجمهم أعراضه فور تناول هذه الأطعمة.
لذا ينبغي استشارة طبيب جهاز هضمي عند ملاحظة هذه الأعراض بعد تناول الأطعمة المحتوية على سكر الحليب وتعديل النظام الغذائي في حال التحقق من الإصابة به من أجل إيجاد بدائل مناسبة لهذه الأطعمة، كي لا يحدث خلل بالنظام الغذائي وما يترتب عليه من سوء التغذية.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا يشعر البعض بالمغص بعد شرب الحليب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.