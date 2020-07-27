صورة.. زوجة راموس تعلن عن إنجاب طفلهما الرابع ومتابعون: "حددوا النسل"

علاقات و مجتمع

أعلنت المذيعة بيلار روبيو، زوجة المدافع الدولي الإسباني ولاعب ريال مدريد سيرجيو راموس، عن إنجاب طفلها الرابع من اللاعب المحترف، بصورة تجمعها بالمولود الجديد و"شريك حياتها"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتبت زوجة "راموس" باللغتين الإنجليزية والأسبانية: "سعيد للغاية لإنني أقدمك للعالم يا ماكسيمو أدريانو.. ولد في الساعة 6:56 مساءً ووزنه 3.270 كجم.. شكرًا لوجودك دائمًا معي يا سيرجيو راموس.. أحبك"، مرفقة صورة لها من داخل المستشفى خلال احتضان الرضيع "ماكسيمو"، بينما يقف زوجها بجوارها.

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وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "المفروض تحددوا النسل .. ده الطفل الرابع"، و"مبروك لكما على الطفل الجديد"، و"تفاجئنا كثيرا بحملك وإنجابك".

وفي يوليو الماضي، أكدت الإعلامية على رغبتها في الإنجاب مجددا، من خلال نشر صورة قديمة لها بـ"بيكيني" أحمر على إحدى الشواطئ، تُظهر بطنها المنتفخة بسبب الحمل، عبر "إنستجرام"، معلقة باللغتين الإسبانية والإنجليزية: "لا أعرف إذا كنت سأحمل مرة أخرى، وأعود لتلك البطن المنتفخة، لكنني افتقد لذلك بشدة".

واحتفل المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بزفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو، بإحدى الكاتدرائيات الكبرى في مدينة إشبيلية، في 15 يونيو 2019، واستقبل اللاعب العروس بقُبلة.