الامارات | عدم تحمّل اللاكتوز يتطلب الاستغناء عن أغذية معينة

شكرا لقرائتكم خبر عن عدم تحمّل اللاكتوز يتطلب الاستغناء عن أغذية معينة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الألماني للتغذية بأن الشعور بمغص بعد شرب الحليب أو تناول منتجات الألبان، يشير إلى الإصابة بعدم تحمل اللاكتوز، الذي تشمل أعراضه أيضاً الغازات والانتفاخ وأصوات المعدة المحرجة والإمساك والإسهال والغثيان والقيء، إضافة إلى الصداع والدوار.

وأوضح المركز أن عدم تحمّل اللاكتوز يعني عدم قدرة الجسم على تفكيك اللاكتوز (سكر الحليب) في الأمعاء الدقيقة.

ويتعين على الأشخاص، الذي يعانون عدم تحمّل اللاكتوز، الاستغناء عن الأطعمة المحتوية على سكر الحليب باستمرار، وإلا فستهاجمهم أعراضه فور تناول هذه الأطعمة.

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لذا ينبغي استشارة طبيب جهاز هضمي عند ملاحظة هذه الأعراض بعد تناول الأطعمة المحتوية على سكر الحليب، وتعديل النظام الغذائي في حال التحقق من الإصابة به، من أجل إيجاد بدائل مناسبة لهذه الأطعمة، كي لا يحدث خلل بالنظام الغذائي وما يترتب عليه من سوء التغذية.

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