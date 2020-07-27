الامارات | «ياس للصحة والسلامة» .. ترافق افتتاح المدن الترفيهية للزوّار

شكرا لقرائتكم خبر عن «ياس للصحة والسلامة» .. ترافق افتتاح المدن الترفيهية للزوّار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، عن إطلاق برنامج «ياس للصحة والسلامة»، بالتزامن مع الإعلان عن إعادة افتتاح المدن الترفيهية والمرافق السياحية في الجزيرة بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30%، وذلك كجزء من التزامها تجاه سلامة وصحة زوّارها وموظفيها.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تستعد خلاله المدن الترفيهية، «عالم فيراري أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» للترحيب بالضيوف من حاملي البطاقات السنوية، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، بعد قيامهم بالحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني، لتبدأ المدن الترفيهية و«كلايم أبوظبي» باستقبال جميع الزوّار والعائلات بدءاً من اليوم التالي. وسيتم افتتاح جميع فنادق الجزيرة ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وسيتواجد فريق سفراء ياس للصحة والسلامة عبر عدد من منصات التواصل، مثل: الهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق «واتس أب» ، للإجابة عن أسئلة الضيوف حول تدابير الصحة والسلامة المعمول بها في وجهات ياس الترفيهية والمعالم السياحية التي أعيد افتتاحها.

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