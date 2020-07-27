الامارات | ورشة لأطفال الحمرية لصناعة دُمى الغابة

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لأطفال الحمرية لصناعة دُمى الغابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل الأطفال المشاركون في ملتقى الحمرية الصيفي الـ26، ضمن فعالياته لصيف الحمرية، مع الورشة التي جرى تنفيذها عن بُعد، وحملت عنوان «حكايات الغابة وصناعة دُمى الغابة».

وتعدّ صناعة دُمى الغابة جزءاً من الحكايات التي لها موروثها المحلي والعربي، التي تشكل جانباً تعليمياً وترفيهياً وفنياً محبباً للأطفال.

وقدمت الورشة جانباً مهماً في تعليم الأطفال فنون صناعة الدُمى، وكيفية توظيفها في حياتها البيئية بجانب الحيوانات، التي تعيش وترتع في تلك الغابة، علاوة على أشكال الأشجار والأنهار وغيرها.

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ولاقت الورشة اهتماماً كبيراً من قبل الأطفال الذين اكتسبوا، من خلال متابعتها عن بُعد، مهارة صناعة عرائس وأشجار وحيوانات أقبلوا على تعلمها بشغف.

وقدم المشاركون أشكالاً متميزة مستخدمين المهارات التي تعلموها، حيث صنعوا عرائس من صنع أيديهم وأبدوا سعادة كبيرة بإنجاز الدمية الخاصة بالغابة.

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