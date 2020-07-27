الامارات | التطعيم ضد جدري الماء ضروري لفئات معينة

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شكرا لقرائتكم خبر عن التطعيم ضد جدري الماء ضروري لفئات معينة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الممارس العام الألماني، الدكتور جاكوب بيرغر، إن التطعيم ضد جدري الماء ضروري للأشخاص، الذين لم يصابوا به في مرحلة الطفولة، نظراً لأن الإصابة بالمرض بعد البلوغ تتخذ مساراً خطيراً، إذ يكون الطفح الجلدي شديداً، كما يمكن أن يصل الأمر إلى حد الإصابة بالتهاب رئوي أو التهاب السحايا.
يشار إلى أن جدري الماء هو مرض فيروسي يصيب الجلد، تتمثل أبرز أعراضه في الطفح الجلدي والحكة.
وأضاف الطبيب الألماني أن التطعيم ضد جدري الماء ضروري أيضاً للأشخاص المصابين بالإكزيما، وكذلك المقبلين على عملية زراعة أعضاء وكذلك المرأة التي تخطط للحمل.
ومَن لا يعلم ما إذا كان قد أصيب بجدري الماء في مرحلة الطفولة أم لا، يمكنه التحقق من ذلك بإجراء فحص للدم.
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