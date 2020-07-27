الامارات | برنامج سينما عقيل يحطّ رحاله في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج سينما عقيل يحطّ رحاله في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سينما عقيل، سينما الأفلام المستقلة في دبي، عن ثاني رحلات برنامجها ترحال، الذي تتجه فيه إلى فرنسا، إذ تعرض مجموعة من الكلاسيكيات والأفلام المعاصرة التي تحتفى ببهجة ومتعة السفر. يبدأ عرض برنامج سينما عقيل في ترحال: رحلة إلى فرنسا من السابع أغسطس، ويستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبلين.

ويعدّ البرنامج السينمائي نتاج تعاون بين سينما عقيل والمعهد الفرنسي في الإمارات، يتخلله أفلام لمخرجيين مميزيين، وحائزيين العديد من الجوائز، وهم: فرانسوا تروفو، وجاك ديمي، وجان فيغو، وآغنيس فاردا. من جهتها، قالت المؤسسة والمديرة التنفيذية لسينما عقيل، بثينة كاظم: «إن رحلة إلى فرنسا ليست مجرد رحلة لعرض المناظر الطبيعية في فرنسا، لكنها أحد الفرص التي تمكن من مشاهدة كلاسيكيات نخبة من أعظم المخرجين».

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