الامارات | الأسطح العاكسة للحقيبة المدرسية تحمي طفلك

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسطح العاكسة للحقيبة المدرسية تحمي طفلك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصى المعهد الألماني للمقاييس والمعايير بأن تشتمل الحقيبة المدرسية على أسطح عاكسة ومواد فلورية، كي يكون الطفل مرئياً بشكل جيد لقائدي السيارات في طريقه للمدرسة، ما يحدّ من خطر تعرضه لحادث سير.

وينصح الخبراء الألمان باختيار حقيبة تتكون من أسطح عاكسة بنسبة لا تقل عن 10%، ومن مواد فلورية بنسبة لا تقل عن 20%، علماً بأن الأسطح العاكسة للضوء تضيء في الظلام بمجرد سقوط شعاع ضوء عليها من سيارة أو درّاجة، على سبيل المثال، بينما تضيء المواد الفلورية حتى في ضوء النهار.

ومن المهم أيضاً أن تكون الحقيبة مطابقة للمواصفة القياسية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news