الامارات | «بوكس بارك» تطلق خدمة «اطلب واستلم» دون تلامس

شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكس بارك» تطلق خدمة «اطلب واستلم» دون تلامس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «بوكس بارك»، وجهة الحياة العصرية المميزة من «مِراس»، خدمة «اطلب واستلم» الجديدة، لتمكين العملاء من استلام المنتجات من دون تلامس، والتواصل مع علاماتهم التجارية المفضلة بطريقة آمنة ومريحة.

ويمكن للعملاء إجراء الطلبات لدى مطاعم معروفة في «بوكس بارك»، مثل: «بيغ سموك برغر»، «البيت البوسني»، «كرك»، ومطعم «جاغ»، أو شراء منتجات مختارة من منافذ مثل: «فاين بلومز»، «شوكوبون»، و«بيتس أند كاتس». وتتوفر القائمة الكاملة للمنافذ المشاركة ومعلومات الاتصال الخاصة بها عبر موقع «بوكس بارك» الإلكتروني.

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وعلاوة على ما سبق، سيحصل جميع العملاء الذين ينفقون أكثر من 150 درهماً على كمامات قماشية مجانية مصنوعة يدوياً، وقابلة للاستخدام مرات عدة من المتاجر المشاركة في «بوكس بارك»، وذلك لفترة محدودة.

وفي إطار التزام «مِراس» بإجراءات الصحة والسلامة، سيتم تعقيم نقاط استلام المنتجات بشكل دوري، ضمن عمليات التعقيم المستمرة كل ساعتين في جميع وجهات «مِراس».

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