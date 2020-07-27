الامارات | القرية العالمية جاهزة لتفتح أبوابها.. في يوبيلها الفضي

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية جاهزة لتفتح أبوابها.. في يوبيلها الفضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، أن موسمها الـ25 سينطلق في 25 أكتوبر المقبل، حيث تعود لاستقبال ضيوفها وزوّارها على مدار 25 أسبوعاً، في إطار احتفالها بيوبيلها الفضي، مع باقة متنوّعة من البرامج والعروض الثقافية والترفيهية، التي تتناسب مع أذواق جميع ضيوفها.

ووعدت القرية العالمية ضيوفها بموسم حافل بالمفآجات ومتميز عن بقية المواسم، ضمن بيئة عائلية مليئة بالمتعة والإثارة، وتجارب تسوّق استثنائية، إضافة إلى فرصة استكشاف حضارات وثقافات شعوب العالم، وتجربة أصناف جديدة من المأكولات من مختلف الدول، إضافة إلى الاستمتاع بالجولات والألعاب الترفيهية الفريدة، مع بعض الإضافات الجديدة لعشاق المغامرات، والتجارب التعليمية والترفيهية.

وقال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي: «يبعث إعلان موعد انطلاق الموسم الـ25 برسالة غاية في الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من ظروف وتحديات تتماشى مع رسالة دولة الإمارات في حرصها على تخطي هذه الأزمة واستمرارية النشاطات المعتادة. وتفخر القرية العالمية بدورها الحيوي في دعم عودة الأعمال والأنشطة الترفيهية والتجارية إلى طبيعتها في جميع أنحاء الدولة».

وأضاف أنوهي: «تعمل جميع فرقنا بكل تفانٍ والتزام، لجعل هذا الموسم مختلفاً ومميزاً في كل جوانبه، وتحرص دائماً على تطبيق أعلى معايير وإجراءات السلامة المحلية والدولية، لتغدو مثالاً يحتذى به في قطاع الترفيه»، مشيراً إلى الضيوف سيتمكنون من تجربة خدمات وحلول جديدة تثري زيارتهم، وتضمن راحتهم، مثل وسائل الدفع الذكية في جميع منافذ القرية العالمية، وتحويل أكبر قدر من الخدمات على تطبيق القرية العالمية الجديد كلياً، مثل خدمة تعبئة رصيد بطاقة الألعاب، والدفع لمواقف خدمة صف السيارات وكبار الشخصيات، وخدمة إيجاد المواقع أو المحال، وغيرها الكثير.

وتستمر فعاليات الموسم الـ25 على مدى 25 أسبوعاً، ما يعني أنه سيمتد ليشمل أول أسبوع من شهر رمضان المبارك، وذلك للمرة الأولى منذ فترة بعيدة، ما يوفر فرصة رائعة للضيوف للاستماع بتسوّق المنتجات الرمضانية، والعديد من المأكولات العالمية، خلال أوقات الإفطار والسحور في أجواء مميزة، بالهواء الطلق.

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السبت.. من الثانية ظهراً

ستفتح القرية العالمية أبوابها في وقت أبكر أيام السبت هذا الموسم، لمنح فرصة أكبر للعائلات والصغار تحديداً للاستمتاع بالبرامج الترفيهية التي تقدمها.

وستستقبل الوجهة ضيوفها في الساعة الثانية ظهراً حتى الـ11 ليلاً في أيام السبت فقط من الموسم، فيما يبقى موعد الافتتاح في بقية أيام الأسبوع على حاله ليكون في الساعة الرابعة عصراً.

سيتمكن الضيوف من تجربة خدمات وحلول جديدة، تضمن راحتهم، مثل وسائل الدفع الذكية.

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