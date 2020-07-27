الامارات | موسيقى البلوز تفقد العازف بيتر غرين

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيقى البلوز تفقد العازف بيتر غرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي عازف الغيتار بيتر غرين، أحد مؤسسي فرقة «فليتوود ماك» البريطانية عن 73 عاماً، كما أعلن محامو عائلته.

وقال مكتب المحاماة «سوان تروتن»، في بيان، إن غرين «توفي بهدوء خلال نهاية الأسبوع أثناء نومه».

وكان العازف الراحل معروفاً بموهبته الكبيرة في عزف موسيقى البلوز والروك، وقد أعجب أسلوبه السلس الفنان بي بي كينغ. وأسّس «فليتوود ماك» مع عازف الدرامز مايك فليتوود في لندن عام 1967.

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ألّف غرين أغاني، مثل «الباتروس»، و«أو ويل»، والتي طبعت أسلوب الفرقة وأسهمت في شهرتها. وألّف كذلك أغنية «بلاك ماجيك وومان» التي اشتهرت بعد ذلك بصوت كارلوس سانتانا في 1970. لكن في السنة نفسها اضطرته مشكلات نفسية والإدمان إلى مغادرة الفرقة، والتوقف عن الموسيقى لبعض الوقت.

ودخل بيتر غرين مع سبعة آخرين من أفراد الفرقة إلى متحف «هال أوف فايم» لمشاهير الروك في عام 1998.

وأشاد المغني كات ستيفنز ببيتر غرين في تغريدة، واصفاً إياه بأنه «بطل مجهول»، وحيّا «نزاهته وإبداعه الموسيقيين».

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