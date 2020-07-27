الامارات | احتفالات العيد في دبي.. عروض وفنون وبهجة

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات العيد في دبي.. عروض وفنون وبهجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتزيّن دبي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك بباقة من الفعاليات العائلية والعروض الموسيقية والألعاب والجوائز، لتتيح للزوار والمقيمين تجربة مميزة، إذ ستقدم مراكز التسوق ومعالم دبي الشهيرة تجارب متنوعة لإضفاء البهجة على المعيدين.

وستضم احتفالات العيد في دبي - عيد الأضحى، ألعاباً وعروضاً ترفيهية وترويجية في مختلف أنحاء المدينة، مع مجموعة من الفعاليات التي تناسب مختلف الأذواق، إضافة إلى الألعاب النارية التي تضيء سماء المدينة.

وسيحظى زوار دبي فستيفال سيتي مول بفرصة مقابلة شخصية «مدهش» المحبوبة مع «دانة» الشخصية الكرتونية الجديدة المرافقة له بين الثاني والسابع من أغسطس المقبل، أثناء مرورهم بالقرب من المنصة بمقابل فستيفال سوق، والاستمتاع بالعرض الذي تؤديه الشخصيتان احتفالاً بعيد الأضحى.

وتحتفي العديد من وجهات التسوق الشهيرة في دبي بالمناسبة بطرح عروض خاصة وتخفيضات تصل إلى 90% على مجموعة واسعة من العلامات.

وتنظم وجهة سيتي ووك في قلب دبي سلسلة من الفعاليات والمعارض الفنية الحية، تقدمها نخبة من الفنانين المشهورين ابتداءً من العيد وحتى نهاية موسم الصيف.

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وسيرسم الفنان العالمي خواندريس فيرا أعماله المشهورة بتأثيراتها ثلاثية الأبعاد على أرضية فناء سيتي ووك الداخلي بين 30 يوليو الجاري و31 أغسطس المقبل، ضمن فعالية دبي كانفس في سيتي ووك.

وستستضيف الوجهة الفنانة ياروسلافا ديب، التي ستقدم لوحات فنية حية، تتحرك مع خطوطها المرسومة بدقة باستخدام الرمال وأجهزة العرض الضوئي.

وبينما أعدت منطقة السيف للزوار باقة فعاليات للاستمتاع بمناسبة العيد، سيقدم نخيل مول العديد من العروض خلال عطلة عيد الأضحى، ومن بينها عروض موسيقية تحييها نخبة من الفنانين.

وسيحيي النجم حسين الجسمي حفلاً يخصص ريعه للخير، في دبي أوبرا، في إطار احتفالات العيد في دبي، وسيتضمن الحفل مجموعة من الأغاني التي يؤديها الفنان الإماراتي إلى جانب المغنية يارا، بالإضافة إلى مشاركة خاصة لنجوم صغار من برنامج ذا فويس كيدز. وينظم الحفل السبت المقبل من الساعة 10 مساءً وحتى منتصف الليل، وستخصص عائداته لمساعدة الأطفال المتأثرين بجائحة كوفيد-19 بالمنطقة. وستحفل المناسبة بجوائز تقدمها مجموعة من مراكز التسوق في دبي. كما تعود رحلات سي وينجز بالطائرة المائية لتتيح للزوار جولة في سماء المدينة، بتخفيضات حتى التاسع من أغسطس المقبل.



مراكز التسوق جهزت أنشطة خاصة للاستمتاع بالمناسبة.

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