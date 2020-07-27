الامارات | «رواق الفن» يُطلق أرشيف «ابتكار مركز المدينة» غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن «رواق الفن» يُطلق أرشيف «ابتكار مركز المدينة» غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «رواق الفن» بجامعة نيويورك - أبوظبي أنه سيطلق أرشيفه الرقمي الخامس والخاص بمعرض «ابتكار مركز المدينة الفني: صالات عرض بإشراف الفنانين في مدينة نيويورك، 1952-1965»، غداً، ضمن سلسلة الفعاليات الفنية الافتراضية التي تحمل عنوان «تقصي: أرشيفات ولقاءات».

ويسلط المعرض الضوء على محطات تطور المشهد الفني في نيويورك، خلال الفترة التي شهدت انتعاشاً ورواجاً إبداعياً، بدايةً من حركة التعبير التجريدي في أوائل الخمسينات حتى صحوة فن البوب آرت في أوائل ستينات القرن الماضي.

وستقام فعالية «تقصي: ابتكار مركز المدينة الفني»، عبر تطبيق زووم، بالتزامن مع إطلاق الأرشيف الرقمي للمعرض. ويضم المعرض أكثر من 200 عمل لـ50 فناناً، ونظّمه متحف «غراي» في جامعة نيويورك، ليعرض بعد ذلك بـ«رواق الفن» في جامعة نيويورك أبوظبي في أكتوبر 2017.

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