الامارات | أردني ينحت على الفاكهة أشكالاً وزهوراً و«أم كلثوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن أردني ينحت على الفاكهة أشكالاً وزهوراً و«أم كلثوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في محل صغير لبيع العصائر والفاكهة بالعاصمة الأردنية عمّان، يقضي رامي عبدالعال (18 عاماً) ساعات في نقش ونحت صور وأشكال على البطيخ والقرع وفواكه أخرى في المحل، لتحقيق هدفين، هما تزيين المحل وجذب مزيد من الزبائن.

ويبدع عبدالعال أشكالاً فنية تجذب العديد من الزبائن الجدد إلى المحل، من صورة المطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم، إلى تشكيلات زهور معقدة. ويوضح الشاب أنه لم يتعلم الرسم في مدرسة أو حتى دورة تدريبية، لكنه منذ أدرك شغفه كان يقضي الساعات على الإنترنت، يعلم نفسه، ويتواصل مع طهاة، في مسعى لتطوير مهاراته. ويتذكر رامي عبدالعال أنه في البداية، كان بالكاد يستطيع شراء سكين نحت واحدة، لكن عندما بدأ بيع إبداعاته للزبائن، تمكن تدريجياً من شراء مجموعة سكاكين تمكنه من إبداع عمل أكثر إثارة للإعجاب. ويأتي الزبائن لمحل العصير الصغير من أماكن قريبة وبعيدة في أنحاء المملكة من أجل رؤية إبداعات عبدالعال. ويطلب بعض الزبائن منه نقش شعارات يرغبون فيها على ثمار فاكهة متنوعة.وأكد رامي أنه يحلم بتأسيس مشروع خاص به، يقدم للزبائن فاكهة عليها نقوش مطلوبة مسبقاً.

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