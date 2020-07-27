الامارات | 5 تغيّرات في شكل الشامة تتطلب استشارة الطبيب

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تغيّرات في شكل الشامة تتطلب استشارة الطبيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إلى أن التغيّرات الطارئة على شكل ولون الشامة تدق ناقوس الخطر، إذ تنذر بالإصابة بسرطان الجلد. وأوضحت الرابطة أنه يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة في حال ملاحظة التغيّرات التالية على شكل ولون الشامة: - عدم التماثل: لا يكون للشامة شكل مستدير. - عدم التحديد: تبدو الحدود غير واضحة. Advertisements - اللون: يكون اللون غير منتظم. - القُطر: تكون الشامة كبيرة بشكل غير عادي. - البروز: تكون الشامة محسوسة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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