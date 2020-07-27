الامارات | أمير دنماركي يخضع لعملية في الدماغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع الأمير يواكيم، النجل الأصغر لملكة الدنمارك مارغريت الثانية، لعملية ناجحة لإزالة تخثر دموي في الدماغ بمستشفى تولوز في جنوب غرب فرنسا، ووضعه «مستقر»، كما أعلن القصر الملكي الدنماركي. وأوضح البلاط الدنماركي في بيان أن الأمير يواكيم (51 عاماً) «أدخل مساء الجمعة إلى مركز تولوز الاستشفائي الجامعي، وأجريت له على الفور عملية لإزالة جلطة دموية في الدماغ، وتكللت العملية بالنجاح». وأضاف البيان «وضع الأمير مستقر اليوم»، وبجانبه زوجته الفرنسية الأصل الأميرة ماري. ويواكيم هو الشقيق الأصغر لولي العهد فريدريك (52 عاماً)، الذي سيخلف والدته البالغة 80 عاماً. وللأمير ولدان من زواجه الأول، وولدان من زوجته الثانية. وكان يواكيم - وهو السادس في ترتيب خلافة العرش الدنماركي - والأسرة في مقاطعة لوت الفرنسية، حيث تملك العائلة قصراً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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