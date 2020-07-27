الامارات | السعودية لن تُعلّق في مقراتها الحكومية لوحات فنية لغير مواطنيها

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية لن تُعلّق في مقراتها الحكومية لوحات فنية لغير مواطنيها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مقترح ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عدم اقتناء الجهات الحكومية للأعمال الفنية لغير المواطنين في مقراتها. وشددت التوجيهات الجديدة «على جميع الجهات الحكومية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعدّ من قبل وزارة الثقافة، على أن تزوّد الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة، لتتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية».

وكان مجلس الوزراء السعودي وجّه وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها.

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