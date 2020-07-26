فنان تشكيلي: المجتمع يُفضل الفتاة العشرينية للزواج عن الثلاثينية

علاقات و مجتمع

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قال أحمد مصطفى، فنان تشكيلي، إن الشباب المصري يفضل الفتيات في سن العشرين للزواج عن الفتيات في سن الثلاثين لكثير من الأسباب، حيث أن الفتاة في سن صغير تكون أكثر مرونة في التأقلم على زواجها ووضعها الجديد.

وأضاف "مصطفى" خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة ومنى عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الرجل وفي حال كبر في السن دائمًا ما يبحث عن الفتاة الصغيرة في السن عندما يكبر: "معتقدا أنه لو خدها في سنه هيبان عليها الكبر، وهتكون أكبر منه في السن، لأن الراجل مش بيبان عليه الكبر زي الست".

وأوضح أن المشكلة ليست في الشباب بقدر الأهالي الذين دائما ما يتدخلون في اختيارات أبنائهم في تغيير رغباته بالزواج من الفتاه الصغيرة عن الفتاه الكبيرة: "بيقولوله الست فوق الثلاثين بيكون الحمل بالنسبة لها أكبر صعوبة بعكس البنت العشرينية، ودي حاجة لا تقاس بكده".