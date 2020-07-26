حساب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ينشر صورا لها من مكة المكرمة

علاقات و مجتمع

رسالة جديدة، نُشرت على الحساب الرسمي للفنانة رجاء الجداوي على موقع "إنستجرام"، رغم مرور أسابيع على وفاتها، والذي دُون بواسطة حفيدتها روضة هندي، التي قررت استمرار استعمال حساب جدتها بعد رحيلها.

وتضمن المنشور، صورتين للفنانة رجاء الجداوي بعباءة سوداء فضفاضة اللون، مزينة بخط منفوش ذهبي، وشعر قصير أحمر اللون، مرفقان بتعليق: "من الغرفة في مكة الله يرحمها.. ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

وخلال أقل من 45 دقيقة، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "الله يرحمها.. كانت ست جميلة وسيرتها طبية"، و"أحلى عارضة أزياء في الدنيا.. ربنا يرحمها"، و"وحشتينا يا رجاء".

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وبعد 12 يومًا من وفاة الفنانة رجاء الجداوي، استخدمت حفيدتها الوحيدة "روضة" حسابها للمرة الأولى، قائلة: "أنَّا كانت بتحب الـinstagram قوي، وكانت بتفرح بالكومنتس وتقول لنا شوفوا نزلت إيه والناس الجميلة بتقول إيه.. وإحنا في العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا إننا نفضل ننزل صورها على طول ومنوقفش، علشان تفضل ذكرى حلوة، وكل اللي يشوف صورها يدعي لها بالرحمة، فقررنا نبدأ من النهاردة، للأسف مش هيكون في رد على التعليقات زي ما هي كانت بتعمل، بس أكيد هي لو حاسة بينا هتكون فرحانة قوي.. أميرة وروضة".

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في 5 يوليو الجاري، بعد 43 يومًا من الصراع مع فيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي في الإسماعيلية.