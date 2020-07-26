ماذا يجب أن تفعل إذا استيقظت على آلام في المعدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

يعد ألم المعدة عرضًا غامضًا، وقد يكون من الصعب معرفة كيفية علاجه، لذلك نستعرض لك بعض الخطوات التي ستساعدك على الشعور بتحسن وتهدئة الألم.

وفقا لموقع thehealthy، يجب أن تقوم بهذه الخطوات، إذا استيقظت على آلام في المعدة.

توجه إلى الحمام

يمكن أن يكون تحديد سبب وجع المعدة أمرًا صعبًا، لكن الألم في منطقة أسفل البطن يمكن أن يكون علامة على متلازمة القولون العصبي، كما يقول ستيفن فليشر، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في مركز فرانكلين الطبي في بالتيمور بأمريكا: من المحتمل أن يكون الاستيقاظ مع بعض آلام المعدة في الصباح سببه الجهاز الهضمي الذي يحاول البدء بعد ليلة من النوم، ولكن ذهابك إلى الحمام سيساعدك، يضيف: "السمة المميزة هي أنه بمجرد دخولك إلى الحمام وتكون قادرًا على تحريك الأمعاء، عادة ما يتم تخفيف الألم أو الانزعاج كجزء من العملية".

اتصل بالطبيب

لأن آلام المعدة من الأعراض الغامضة، يمكن أن تساعدك استشارة خبير طبي في معرفة ما إذا كنت بحاجة للقلق أم أن الأمر بسيط، أو قم بزيارة طبيبك أو توجه إلى مركز رعاية عاجلة، خاصة إذا كان الألم أكثر حدة، اعتمادًا على عوامل مثل مكان الألم والإحساس به، يمكن للطبيب تقديم النصح بشأن ما إذا كان يجب عليك الذهاب أم لا.

ويقول جوناثان كوهين، أستاذ الطب السريري في كلية الطب بجامعة نيويورك بأمريكا: "ابدأ ببعض العلاجات في المنزل، ليس هناك جانب سلبي في الاتصال بطبيبك والتحدث معه، يمكن للأطباء، من خلال طرح بعض الأسئلة، المساعدة في اتخاذ قرار أفضل وأكثر ذكاءً بشأن ما إذا كان هذا إنذارًا أم لا، بالتأكيد اتصل بطبيبك على الفور إذا كان ألمك شديدًا، فإن العلاجات الأساسية لا تساعد، أو لديك إسهال دموي أو قيء، أو أن مرضك يجعلك تشعر بالدوار".

التحقق ممن تناولت معهم الطعام

هل تخشى من التسمم الغذائي إذا أكلت في مطعم؟، فقد تسمع في الأخبار أن الآخرين ممن كانوا معك مرضوا أيضًا، تحقق من عائلتك أو أي شخص آخر تناولت العشاء معه لمعرفة ما إذا كانوا يشعرون بأعراض مثل آلام المعدة في صباح اليوم التالي أم لا، يقول دكتور فلايشر: "غالبًا ما يعاني أكثر من شخص واحد".

فكر في الاتصال برئيسك بالعمل

هناك عدد قليل من العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد ما إذا كان يجب عليك الاتصال برئيسك بالعمل أم لا حال مرضك، إذا لم يكن ألم المعدة جديدًا (حتى لو كان أسوأ قليلاً من المعتاد)، أو يبدو أن الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية تشعرك بالراحة، يمكنك على الأرجح الذهاب للعمل.

ولكن إذا شعرت بألم في المعدة أو كانت من أعراض أنفلونزا، احصل على يوم إجازة، يقول الدكتور فلايشر: "إذا كان الألم مفاجئًا، فينبغي أن تتوقف عن الذهاب إلى العمل".

جهز لنفسك وجبة الإفطار

لا حاجة لتخطي وجبة الإفطار إذا كان وجع المعدة هو عرضك الوحيد وفكرة الأكل لا تجعلك تشعر بالارتياح، يقول الدكتور كوهين إن وضع شيء في معدتك يمكن أن يساعد في تخفيف أي مشاكل في البطن، يقول ديفيد جرينوالد، مدير أمراض الجهاز الهضمي والمناظير السريرية في مستشفى نيويورك،: "التزم بتناول طعام سهل الهضم".

تخطي كوب القهوة

إذا كان ارتجاع الأحماض يسبب بعض مشاكل البطن مثل آلام المعدة في الصباح، فكر في التقليل أو حتى الاستبعاد التام للقهوة.

يقول دكتور فلايشر إن الكافيين ضربة مزدوجة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، لسبب واحد، يمكن أن يخفف الضغط على الصمام بين المريء والمعدة، مما يجعل من الأسهل للحمض أن يعود مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجعل عمل الأمعاء أكثر صعوبة، مما قد يؤدي إلى الإسهال.

كما يقول الطبيب جرينوالد: "إذا كنت تعتقد أن القهوة قد تكون الجاني، فحاول التخلص منه المدة أسبوع، الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي منعها لفترة زمنية محددة ومعرفة ما إذا كانت الأعراض تتحسن أم لا".

يضيف: "إذا كنت تعاني من الإمساك والانتفاخ، فإن الكافيين هو مجرد واحد من العديد من الأطعمة التي تعمل كملين طبيعي، إنه يساعد الأشياء على التحرك بشكل طبيعي حتى تتمكن من الحصول على راحة عند التواجد في الحمام بشكل أسرع".