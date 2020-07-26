محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
يقدم اتباع نظام غذائي صحي، العديد من الفوائد للجسم، من بينها الحفاظ على صحة القلب، وحماية الدماغ من أمراض تقدم العمر، ويجب أن يكون النظام الغذائي الصحي متنوع، ويتضمن أطعمة شهية وفي نفس الوقت لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.
يستعرض "الكونسلتو"، أبرز الأطعمة التي يتضمنها النظام الغذائي الصحي، وفقًا لموقع "Eat this"، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر أغربها مرق العظام.. 5 أطعمة شهية ومنخفضة السعرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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