مع اقتراب إجازة العيد.. أفضل وقت لنزول مياه البحر في زمن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، ويبحث كثيرون عن أفضل الطرق لاستغلال الإجازة من أجل الترفيه عن أنفسهم.

وفي ظل الطقس الحار، يلجأ البعض إلى الذهاب للمصايف مصطحبا أسرته لقضاء وقت على الشواطئ والتمتع بجمال البحر.

وعلى الرغم من قرار مجلس الوزراء بغلق الشواطئ العامة، إلا أن القرار لا يشمل شواطئ الفنادق التي تخضع للاشتراطات الصحية للتشغيل، لكن يبقى الخطر الأكبر الذي يهدد المواطنين، هو تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة إذا شهدت الشواطئ تجمعات كبيرة.

وللحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، سيبحث المصريون عن إجراءات السلامة عندما يتواجدوا على الشواطئ أو حتى داخل المياه.

يقول الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أفضل وقت لنزول مياه البحر، عندما لا تكون هناك تجمعات كبيرة.

أضاف "الحداد": "على سبيل المثال وقت شروق الشمس، قد يكون مثاليا لنزول المياه، لتجنب الاختلاط حيث يكون عدد الأفراد محدود".

تابع "الحداد": "أزمة الشاطئ أو البحر بشكل عام هي التجمعات، خاصة أن الشخص لن يرتدي الكمامة داخل المياه".

أكمل "الحداد": "يجب الابتعاد تماما عن أماكن التجمعات بالشواطئ أو داخل المياه، والمسافة بين الشخص والآخر يجب ألا تقل عن مترين".

واصل "الحداد": "على الشواطئ سنلتزم بارتداء الكمامة، وداخل المياه سنطبق التباعد الاجتماعي بدون أقنعه وجه".

اختتم "الحداد": "بالنسبة لشراء الطعام في المصايف، إذا كان التعامل مع مطاعم تطهي الأكل جيدا، فلا مخاوف من كورونا، لأنها تقتل العدوى الفيروسية، خاصة إذا تم وضع الأكل في الفرن، ويتم التخلص من الأكياس البلاستيكية".

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نصائح لابد من الالتزام بها لحماية نفسك من "كورونا" في المصايف

وفقا للدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، فإن مياه البحار لا تنقل عدوى فيروس كورونا.

وقال "الحداد"، لـ"الخليج 365، إن كورونا ينتقل في حالة التجمعات وعدم الاحتفاظ بمسافة آمنة تقدر بنحو متر ونصف بين المتواجدين، لافتًا إلى أن الفيروس ينتقل عن طريق الاستنشاق أو اللمس.

وأضاف "الحداد"، أن الشواطئ لا تنقل فيروس كورونا، والعدوى تأتي بسبب التقارب وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.

ونصح "الحداد"، المواطنين حال ذهابهم إلى الشواطئ بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية من معقمات اليدين وارتداء الكمامة أثناء التنزه، إضافة إلى ضرورة تناول الأغذية الصحية التي تعزز المناعة مثل البروتينات والأطعمة الغنية بفيتامينات "أ وسي ود، إضافة إلى الزنك".

في سياق متصل يكشف موقع healthline، كيف تكون آمنًا خلال تواجدك بالشاطئ:

- عليك إحضار مناديل مطهرة ومعقم لليدين.

- الالتزام بالابتعاد الجسدي مسافة متر بين كل شخص.

- ارتداء القناع، ما لم يكن بإمكانك أن تكون على بعد متر على الأقل من الآخرين.

- من المهم أيضًا ملاحظة أنه قد لا تتمكن أنت وعائلتك من الوصول إلى بعض المرافق العامة مثل دورات المياه، لأنها تحتوي على العديد من الأسطح عالية اللمس التي يمكن أن تحمل قطرات تحتوي على الفيروس.