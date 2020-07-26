انتبه من الإفراط في تناوله.. 4 آثار جانبية للعنب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

رغم أن العنب فاكهة صيفية، يعشقها الكثيرون نظرًا لحلاوة مذاقها، وفوائدها الصحية للقلب والجسم عمومًا، إلا أن العنب لا يخلو من بعض الآثار الجانبية، التي يجب الانتباه إليها قبل الإفراط في تناوله.

يستعرض "الكونسلتو" أبرز الأضرار في العنب، وفقًا لما جاء بموقع "Medical News Today"، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.