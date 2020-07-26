محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
رغم أن العنب فاكهة صيفية، يعشقها الكثيرون نظرًا لحلاوة مذاقها، وفوائدها الصحية للقلب والجسم عمومًا، إلا أن العنب لا يخلو من بعض الآثار الجانبية، التي يجب الانتباه إليها قبل الإفراط في تناوله.
يستعرض "الكونسلتو" أبرز الأضرار في العنب، وفقًا لما جاء بموقع "Medical News Today"، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر انتبه من الإفراط في تناوله.. 4 آثار جانبية للعنب (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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