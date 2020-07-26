كابوس كورونا.. 5 مظاهر تختفي في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ما زال فيروس كورونا يُجبرنا على اتباع بعض الإجراءات الوقائية حتى نعبر هذه المرحلة بأمان، وهو ما تترجمه الحكومات في قرارات احترازية يلتزم بها المواطنون، في ظل عدم وجود لقاح للوباء حتى الآن.

وفي عيد الأضحى المبارك الذي يحلّ علينا خلال أيام قليلة في ظروف استثنائية، تعيش مصر مظاهر مشابه لعيد الفطر السابق، وتختفي بعض المظاهر التي اعتاد عليها كثيرون، وهي كالتالي:

- غلق المساجد:

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، أن تكون صلاة عيد الأضحى، بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

- غلق الحدائق والمنتزهات

كما يتم الاستمرار في غلق الحدائق العامة والمنتزهات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والنظر في إمكانية فتحها بطاقة استيعابية تصل لـ 50% عقب العيد.

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- استمرار غلق قاعات الأفراح والمناسبات

يستغل المصريون عادة المناسبات العامة لعقد المناسبات الخاصة بهم كالأفراح وعقود القران، ولكن تختفي هذه المظاهر هذا العام؛ لاستمرار إغلاق دور المناسبات وقاعات الأفراح.

- استمرار غلق الشواطئ العامة

من بين ما يميّز تلك المناسبة هي "المصايف"، خصوصا أنه تأتي في فصل الصيف الذي اعتاد فيه المصريون على اللجوء إلى الشواطئ، لكن الحكومة قررت أيضا استمرار غلق الشواطئ.

- تقليل الزيارات

تبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء شيء مقدس في الأعياد لدى المصريين، لتبادل التهاني والعيدية، ولكن نظراً لوجود وباء عالمي فإن هذا المظهر قد يقتصر على الرسائل والمكالمات الهاتفية.